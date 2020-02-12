НАТО взяло на себя функции коалиции США в Ираке

Военных Ирака вместо сил международной коалиции под руководством США будут обучать представители НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Министры подтвердили поддержку Ирака и договорились активизировать миссию НАТО по учебной подготовке, а также что НАТО возьмет на себя текущие учебные мероприятия по коалиции», – передает его слова РИА «Новости».

Столтенберг отметил, что альянс изучит, что еще можно сделать в рамках такого сотрудничества.

«НАТО находится в Ираке по приглашению иракского правительства, и мы будем оставаться в Ираке только до тех пор, пока действует такое приглашение. НАТО уважает суверенитет и целостность Ирака, вся деятельность будет осуществляться в согласии и координации с иракским правительством», – добавил генсек НАТО.

В понедельник сообщалось, что силы международной антитеррористической коалиции во главе с США остановили операции в Ираке и готовятся к эвакуации войск.

Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск в ответ на операцию США в районе аэропорта Багдада, когда были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.