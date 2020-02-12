НАТО взяло на себя функции коалиции США в Ираке

|
12 февраля, среда | Последнее обновление — 22:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Латвия решила запросить у России выдачу «Черного Ленина»
Разделы
Нехватка нефти толкнула Минск на отчаянный шаг
Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы
Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии
Зачем Макрон возрождает «Веймарский треугольник»
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Зеленскому сейчас лучше ничего не делать
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Провал импичмента Дональда Трампа вызвал нешуточный перепуг в Киеве. Победа Трампа на президентских выборах стоила президентского поста Петру Порошенко, а его успех в борьбе с демократами может существенно поменять статус Зеленского. Подробности...
Будет ли война Турции с Сирией и может ли Россия ее предотвратить
Михаил Магид, публицист
Конфликт в Сирии подошел к развилке. Подошли к развилке и российско-турецкие отношения. В ближайшие недели мы увидим, усилится ли охлаждение между двумя государствами или они смогут разрешить противоречия. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
США перехватывают у России религиозную повестку
Сергей Худиев, публицист, богослов
Свобода вероисповедания, если мы будем уважать ее у себя дома, не принесет нам вреда – напротив, откроет огромные возможности для влияния на ситуацию в мире. Если мы уйдем с этого поля – точно проиграем. Подробности...
Обсуждение: 74 комментария
Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года
В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильмПодробности...
Шойгу наградил последнего маршала СССР
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежиПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам
При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетахПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook