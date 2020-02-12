В профсоюзе таксистов назвали фейком данные об отказе возить китайцев из аэропорта

Таксистам важнее заработать, чем отказываться от заказов из-за какого-то коронавируса, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин.

По данным СМИ, из-за распространения новой коронавирусной инфекции некоторые московские таксисты отказываются перевозить из аэропортов граждан КНР или пассажиров, которые только что прибыли из данной страны. Часть водителей пользуются случаем и берут с только что прилетевших двойную оплату.

«Я думаю, что это фейк, потому что людям в данном случае важнее заработать, чем опасаться какого-то вируса. Они не станут отслеживать, кто и откуда прилетел или отказывать только из-за национальности. Откуда человек прилетел, таксист может узнать только по факту», – говорит Щербинин.

Также он добавил, что на сегодняшний день цена на поездки фиксированная, поэтому утверждения о двойном тарифе тоже выглядят сомнительно.

Ранее из-за коронавирусной инфекции аптеки многих российских городов значительно подняли цены на противовирусные препараты, за что Минздрав пригрозил привлечь их к ответственности.