Отцу 11 детей одобрили бессрочный вид на жительство в России

Правоохранительные органы одобрили оформление бессрочного вида на жительство гражданину Таджикистана Абдуманнону Сатторову, в семье которого воспитывается 11 детей. Сатторов с женой и детьми проживает в подмосковном Орехово-Зуево, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

В ведомстве пояснили, что 27 сентября 2019 года мужчина обратился с соответствующей просьбой, срок рассмотрения обращения составляет полгода. Несколько дней назад жена заявителя через СМИ обратилась к властям Подмосковья и попросила ускорить рассмотрение обращения. По словам женщины, их многодетная семья находится в сложной жизненной ситуации, сообщает РИА «Новости».

«Сотрудники полиции приняли решение по обращению Сатторова в максимально короткий срок. Многодетный отец может получить необходимые документы в отделе по вопросам миграции МУ МВД России «Орехово-Зуевское», – сообщили в ведомстве.

Когда мужчина получит документы, у него будет право обратиться с заявлением о приобретении российского гражданства в упрощенном порядке, без соблюдения условия о сроке проживания, пояснили в пресс-службе.

«С супругами мы договорились, что закрепим за их семьей специалиста, который поможет собрать необходимые документы в максимально короткий срок, чтобы по программе правительства Московской области «Жилище» получить субсидию на приобретение жилья. Также мы поможем им подыскать жилой дом с земельным участком», – заявил глава муниципалитета Геннадий Панин, чьи слова приводят в администрации городского округа.

Сатторовы с недавнего времени постоянно проживают в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского городского округа. До этого они не вставали на учет ни на получение жилья, ни на получение земельного участка. После появления информации о ситуации, в которой находится семья, соцзащита выплатила им около 180 тыс. рублей. При выписке из роддома семье подарили коляску и необходимый набор для ребенка. Также многодетной семье предоставляется ряд других льгот.

Напомним, в семье Сатторовых 4 февраля родилась девочка, супруги воспитывают еще пять мальчиков и пять девочек.