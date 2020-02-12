Названы сроки создания Национального космического центра в Москве

Строители планируют в конце 2022 года сдать Национальный космический центр (НКЦ), создающийся на территории Центра Хруничева в Москве, следует из плана-графика реализации проекта.

«Выполнение строительно-монтажных работ и сдача объекта – декабрь 2022 года», – передает ТАСС текст документа.

Напомним, 3 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что работы по созданию в российской столице Национального космического центра начались, проект одобрен правительством Москвы и Роскосмосом.

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