Россияне найдены мертвыми на вилле в Испании

В испанском муниципалитете Дения на вилле нашли мертвыми двух российских бизнесменов, сообщили СМИ.

Как сообщает Informacion, дом принадлежал одному из мужчин. Тела обнаружил сотрудник владельца виллы, который не смог дозвониться до босса.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление газом из-за неисправности котла, передает РИА «Новости».

Как сообщили в полиции, признаков насильственной смерти, а также признаков взлома обнаружено не было.

В 2018 году российский турист умер во время прохождения пешеходного маршрута в национальном парке Picos de Europa на севере Испании.