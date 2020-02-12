Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 26 копеек – до 63,11 рубля, курс евро снизился на 38 копеек – до 68,83 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 54,95 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД