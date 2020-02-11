Мужчина в Москве задержан за изнасилование двух женщин в отеле

В Москве задержали неоднократно судимого мужчину, который в августе 2019 года и в январе изнасиловал двух женщин в отеле, с которыми познакомился в Сети. Следователи устанавливают его причастность к подобным преступлениям, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», – приводит ее слова РИА «Новости».

В августе 2019 года подозреваемый познакомился с девушкой в соцсетях и пригласил в гостиницу в Измайловском районе Москвы. В отеле он заманил ее в комнату, где изнасиловал. В январе 2020 он также познакомился с женщиной и вновь надругался над ней в отеле.

Следователи задержали мужчину на территории гостиницы, подозреваемый арестован. Выясняется причастность мужчины к аналогичным преступлениям в Московском регионе.

Ранее в Москве задержали изнасиловавшего 17-летнюю пассажирку таксиста.