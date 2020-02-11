Лукашенко обвинил «российских людей во власти» в создании фейков о Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на недавней встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсуждал в том числе публикации на тему двусторонних отношений стран в российских СМИ и телеграм-каналах.

Лукашенко сообщил, что недавно просил пресс-секретаря подготовить последние публикации в российских СМИ и телеграм-каналах, передает БелТА.

«За которыми стоят конкретные люди, которые во власти. Потому что когда я веду разговор (не только мы о нефти, газе говорим, атомной станции, деньгах), я постоянно говорю по вопросам СМИ. Это сегодня очень важно для нашего общества, в том числе и для российского. Мы тут свое общество защитим. Но мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией. И что значат информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Белоруссии, особенно продуктов питания. Людей это настораживает», – заявил глава государства.

Он добавил, что во время последней встречи с Путиным и зампредом СБ России Дмитрием Медведевым также обсуждал эту тему.

«Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались, затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это «не мы», если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать», – заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в ближайшем будущем белорусское медиаполе может столкнуться с нарастанием угроз.