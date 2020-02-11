МВД приостановило выдачу трудовых приглашений гражданам Китая

Подразделения по вопросам миграции МВД приостановили оформление документов на въезд в Россию для граждан Китая, которые едут на заработки, сообщили в пресс-службе подмосковного управления министерства.

Подразделения МВД по вопросам миграции временно не оформляют приглашения на въезд в Россию для китайцев, которые едут в Россию на работу, передает «Интерфакс».

Также ведомство перестало выдавать разрешения на использование иностранных работников и разрешения на работу гражданам Китая, находящимся за пределами России.

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Ранее стало известно, что чартерное авиасообщение между Россией и Китаем закроют с 14 февраля, до этого авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии» приняли решение остановить полеты в Китай и Гонконг.

Во вторник число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило в общей сложности 1017 человек, более 4 тыс. выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тысячи.

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