Россияне стали чаще сталкиваться с интернет-угрозами

Компания Microsoft представила результаты ежегодного исследования, посвященного культуре общения и личной безопасности в Сети за 2019 год.

С интернет-рисками в прошлом году столкнулись 79% россиян – на 5% больше, чем в 2018-м. Эта цифра превышает общемировой показатель в 70%, который за последний год также вырос (на 4%), передает ТАСС.

По результатам исследования, россияне сталкиваются в сети с грубым обращением (44%), онлайн-домогательствами (43%), троллингом (29%), онлайн-мошенничеством (53%), нежелательными контактами (44%).

Чаще всего оскорблениям, домогательствам, мошенничеству и другим угрозам подвергается возрастная группа 19-35 лет (88%), реже всего – подростки до 18 лет (73%).

Несовершеннолетние пользователи обычно обращаются за помощью к родителям, однако 55% опрошенных заявили, что им не нравится, когда старшие родственники выкладывают их фотографии в социальные сети.

Как показало исследование, в России 65% жертв интернет-угроз встречали своего обидчика в реальной жизни, что выше общемирового показателя, который составляет 48%.

«В 2019 г. интернет-пользователи в России стали чаще сталкиваться с онлайн-рисками, что в целом соответствует общемировому тренду. При этом более половины (54%) считают, что технологические компании и социальные медиа способны создать инструменты, повышающие уровень вежливого общения в сети», – отметила менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России Эльза Ганеева.

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