Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 28 копеек – до 63,85 рубля, курс евро снизился на 36 копеек – до 69,62 рубля.

Нефть марки Brent утром выросла до 53,95 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД