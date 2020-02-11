Нефть подорожала после снижения из-за рисков спроса

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут более чем на 1% в рамках коррекции после длительного снижения из-за рисков спроса в связи со вспышкой коронавируса.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,28% – до 53,95 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,15% – до 50,14 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы фиксируют прибыль после длительного удешевления нефти. С начала года котировки опустились более чем на 18% из-за опасений за спрос в связи с ситуацией вокруг коронавируса, которая представляет риски для ряда отраслей, в том числе туризма, торговли и перевозок.