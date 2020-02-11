Роскачество рассказало о правилах безопасных покупок в зарубежных онлайн-магазинах

Специалисты Роскачества подготовили для россиян правила, как обезопасить себя при покупке товара в зарубежных интернет-магазинах.

Соответствующие результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.

«Прежде, чем купить товар, изучите отзывы о нем и о магазине, в котором собираетесь его заказать. Желательно не ограничиваться отзывами и комментариями на сайте, на котором планируете заказывать – посмотрите, что пишут о нем на «сайтах-отзовиках», – указывает Роскачество.

Затем необходимо выяснить стоимость доставки именно в ваш город. Не во всех интернет-магазинах цена, указанная рядом с товаром, является итоговой. Кроме того, к конечной сумме необходимо прибавить таможенную пошлину, чтобы знать во сколько вам обойдется товар.

Запомнить трек-номер посылки, если он есть. Отслеживать перемещение посылки можно через сайт или в мобильном приложении. Кроме того, нужно почитать информацию о гарантии и возврате товара.

«И самое важное правило, которое, скорее, является правилом цифровой гигиены: не используйте для покупок зарплатную или основную банковскую карту. Создайте отдельную, например, виртуальную карту», – советует ведомство.

Эту карту стоит использовать исключительно для онлайн-покупок и переводите на нее только те суммы, которые необходимы для оплаты текущих покупок. Таким образом, ваши средства будут защищены от потенциальных мошенников.

Ранее Роскачество рассказало, как родители могут помочь ребенку снизить зависимость от онлайн-игр.