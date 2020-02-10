Названы сроки подготовки проекта новой Стратегии нацбезопасности России

Проект новой Стратегии национальной безопасности России будет готов в текущем году, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

«Проект новой редакции Стратегии национальной безопасности России будет подготовлен в текущем году», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В аппарате Совбеза сообщили, что уже начали работу над документом.

Прошлым летом сообщалось, что стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году и увяжут с готовящейся Стратегией социально- экономического развития страны.