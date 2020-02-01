Член рабочей группы оценил поправки к Конституции о муниципальной власти

Поправки к Конституции о полномочиях местного самоуправления открывают новые возможности для власти и бизнеса, заявил глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», член рабочей группы по подготовке изменений в основной закон Александр Калинин.

«По поправкам в Конституцию мы сегодня отдельно и особенно тщательно останавливались на вопросе включения муниципальной власти в систему единой публичной власти... Поправки, которые предложил президент – фактически уровнять в правах муниципальную власть с государственной властью, с другими уровнями – они открывают новые возможности», – сказал Калинин, передает РИА «Новости».

По его мнению, поправки позволят пересмотреть межбюджетные отношения, а также дадут возможность прописать права сотрудников, работающих в муниципалитетах.

«Муниципальная власть непосредственно больше всего работает с малым бизнесом ввиду его специфики. Люди приходят за разрешениями на строительство к муниципальной власти, на выделение земли. Согласование различного рода торговых нестационарных объектов – это все тоже муниципальная власть. Предприниматели справедливо говорят, что сегодня муниципальная власть во многом обделена ресурсами... Соответственно, качество управления от этого страдает, зарплаты на муниципальном уровне достаточно низкие», – добавил Калинин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что на федеральном уровне необходимо значительно улучшить координацию во всем, касающемся местного самоуправления.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.