СК начал проверку из-за осквернения памятников советским воинам в Литве

В Главном следственном управлении Следственного комитета России организована до следственная проверка по сообщениям об осквернении памятников советским воинам в Литве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В связи с появлением в средствах массовой информации сведений об осквернении в Литве памятников советским воинам в Главном следственном управлении Следственного комитета России организована до следственная проверка. Ее проведение поручено отделению по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества», – цитирует ТАСС Петренко.

Россия неоднократно выступала с осуждением усилий отдельных политических сил по искажению итогов Второй мировой войны. Так, в сентябре посольство России в Литве выразило возмущение по поводу инцидента, которое было совершено на фоне празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Вандалы облили красной краской и написали оскорбительные надписи на памятнике красноармейцам, находящемся на местном кладбище. В октябре в литовском городе Каунас вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста