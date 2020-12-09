В Петербурге назвали условия для смягчения ограничительных мер по COVID-19

Власти Петербурга готовы смягчить ограничительные меры при улучшении эпидемиологической ситуации и снижении числа заболевших COVID-19, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

«Александр Беглов заявил, что если эпидситуация улучшится, количество заболевших начнет снижаться, то власти готовы смягчить ограничительные меры. При этом он не исключил, что в случае ухудшения, меры могут быть усилены», – говорится в сообщении о встрече губернатора с ресторатором Арамом Мнацакановым по вопросам взаимодействия между властью и бизнес-сообществом в условиях эпидемии, передает РИА «Новости».

Беглов сообщил, что решение о запрете работы общепита в новогодние дни было принято по рекомендациям Роспотребнадзора, который, в свою очередь, ориентируется на эпидемическую ситуацию, отмечается в сообщении.

В свою очередь ресторатор заявил, что большинство представителей бизнес-сообщества с пониманием относятся к ограничениям в городе.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с Бегловым назвала адекватными ситуации ограничительные меры в Петербурге. «Они абсолютно адекватны сегодняшней ситуации. Главное, чтобы принятые решения четко соблюдались, и контроль за ними был неукоснительным», – приводит слова Поповой пресс-служба администрации города, передает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге стабилен вторую неделю. «Уже вторую неделю уровень заболеваемости в городе стабилизирован. Но необходимо, чтобы в дальнейшем он снижался. Для этого все (ограничительные – прим. ВЗГЛЯД) меры и разработаны», – сказала Попова.

Между тем Беглов поручил экономическому и финансовому блоку правительства Санкт-Петербурга до конца недели разработать дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса, а также малого бизнеса в целом.

Напомним, власти Санкт-Петербурга приняли решение ввести ряд новых «коронавирусных» ограничений, в частности в период с 30 декабря по 3 января в Санкт-Петербурге будут закрыты все кафе и рестораны. В Северной столице сообщили, что сознательно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают не приезжать в этот период.

Губернатор Петербурга заявил, что нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса.