Полицейский в США застрелил афроамериканца, приняв его сэндвич за оружие

Заместитель шерифа штата Огайо застрелил темнокожего парня за отказ бросить оружие. При этом семья погибшего заявила, что в руках у него был не пистолет, а обычный сэндвич.

«По запросу шерифа [полиции Франклина Томаса] Куинлана прокурор США по Южному округу Огайо и Федеральное бюро расследований начали параллельное расследование на федеральном уровне о соблюдении гражданских прав», – сообщила полиция города Колумбус, передает телеканал «360».

По данным полиции, заместитель шерифа Джейсон Мид разыскивал подозреваемого преступника и увидел пистолет у 23-летнего Кейси Гудсона. Правоохранитель утверждал, что молодой человек направил оружие на него и отказался его опустить. Полицейский застрелил Гудсона на пороге его собственного дома, пишет ABC News.

Правоохранители позже заявили, что у дома действительно нашли пистолет. В свою очередь родственники Гудсона утверждают, что у молодого человека в руках был сэндвич. При этом отмечается, что убитый имел право на ношение оружия.

Сестра убитого рассказала BuzzFeed News, что ее брат нес сэндвич, ключи и маску и открывал дверь в свой дом, когда в него выстрелили. По ее словам, он возвращался домой после приема к стоматологу. Кроме того, Семья погибшего в социальных сетях призвала привлечь к ответственности офицера, участвовавшего в перестрелке, и потребовала от властей опубликовать запись инцидента с нательной камеры, передает USA.ONE.

Летом в США начались массовые протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.