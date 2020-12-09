В Минобрнауки рассказали о патриотизме российских ученых

Взгляд
9 декабря, среда  |  Последнее обновление — 17:19  |  vz.ru
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Америка начала спекулировать на самом главном

Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно Amit Dave/Reuters
Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт? Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Против российской вакцины созрел заговор

Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса Сергей Карпухин/ТАСС
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутник V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.  Подробности...
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Как Мадуро удалось вновь разозлить Соединенные Штаты

США будут усиливать давление на Мадуро REUTERS/Manaure Quintero
В США бурно возмущаются результатами парламентских выборов в Венесуэле. Еще бы – ведь по результатам этих выборов сторонники президента Мадуро одержали настолько впечатляющую победу, что его главному конкуренту, «и. о. президента Венесуэлы Гуайдо», можно забыть о дальнейшей политической карьере. Однако ряд инструментов давления на Венесуэлу у США остаются – какие именно? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Русская идея пошла с молотка

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутый на «Оскар», представит в США и в мире русскую идею и экспортный вариант сталинизма, но не подлинную историю. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Грозит ли нам голод в 2021 году

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Суть в том, что еды на планете производится достаточно много. Всем бы хватило. Проблема не в еде и не в планете. Проблема в капитализме и в недалёком менеджменте ресурсов. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Гегемон теряет глобальный трон

Вадим Козюлин
Вадим Козюлин, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра, эксперт клуба «Валдай»
Принципы американской демократии катастрофически обесцениваются, за ними проступают обыкновенные государственно-олигархические интересы, стремление получить выигрыш любой ценой. Это принципы, которые очень похожи на беспринципность. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

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    В Минобрнауки рассказали о патриотизме российских ученых

    9 декабря 2020, 16:44

    Текст: Ксения Панькова

    Российские ученые, которые выбирают путь образования и работы в науке, являются патриотами нашей страны, заявил заместитель директора департамента проектной деятельности министерства науки и высшего образования Иван Ефремов.

    «Мы с вами говорили о патриотизме, как о проявлении каких-то качеств, о мировоззрении. Но можно говорить о патриотизме, как о служении, как о профессиональной реализации. Потому что человек, который выбирает определенный путь, которому он служит в дальнейшем, безусловно является патриотом. Российские ученые, которые выбирают путь сначала образования, а потом и работы в науке, безусловно, являются патриотами нашей страны», – отметил он, выступая на Всероссийском патриотическом форуме в Музее Победы, говорится на сайте «Победа России».

    Говоря о Национальном проекте «Наука», Ефремов отметил, что у него есть три составляющих. Первая – обеспечение развития инфраструктуры, условий ресурсной обеспеченности, реализации разработок в сфере науки. Вторая составляющая – это создание возможностей для проведения уникальных научных исследований – тех, которые в дальнейшем двигают вперед российскую экономику. И третье – это создание условий для людей, которые выбирали путь развития в науке, чтобы они чувствовали свою социальную защищенность, возможность реализоваться именно в своем городе, и что главное – в своей стране.

    Представитель Минобрнауки также рассказал о мерах поддержки ученых, которые действуют в нашей стране. Среди них проекты различных фондов, морские экспедиции и многое другое.

    «Спектр поддержки, конечно, колоссальный, но важно, что человек, который идет в науку – он определяется со своим направлением совсем в юные годы и, обычно, не уходит из науки уже до конца своих дней. Здесь вопрос условий, конечно, важен, но, в тоже время, вторичен. Потому что те установки, то понимание важности и миссии, которую ты несешь, занимаясь наукой и образованием, оно, мне кажется, все-таки в людях первично. Каждый гражданин, который выбирает путь служения, он его в дальнейшем не оставляет», – добавил Ефремов.

    Он подчеркнул, что в этих условиях задача государства и национальных проектов в том, чтобы сделать возможным реализацию талантов и раскрытие этих талантов, начиная со школьной скамьи

    В свою очередь директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталия Наумова отметила, что российское дошкольное образование является предметом национальной гордости.

    «Российская система дошкольного образования … является уникальной с точки зрения государственных гарантий, с точки зрения доступности и с точки зрения воспитательных и образовательных компонентов. В мире подобных систем с такими результатами нет. И закономерно, что наша начальная школа в 2016 году в международных исследованиях была признана лучшей среди 50 стран. Мы опередили Сингапур – признанного лидера в системе образования и Финляндию», – сказала она, выступая на Всероссийском патриотическом форуме в Музее Победы.

    Национальный проект «Образование», по ее словам, продолжает и развивает эти традиции. «Поэтому, я абсолютно согласна со спикерами, все национальные проекты направлены на то, чтобы улучшить условия. Создать ощущение счастья от того, что ты живешь в этой стране и вызвать желание в ней жить дальше, и желание своих детей в этой стране воспитывать. И не нужно уезжать из маленького поселка, не нужно искать в крупном городе счастье», – заявила Наумова.

    Все направления современного Национального проекта «Образование», как она подчеркнула, направлены на то, чтобы создать условия без границ – в маленькой сельской школе, в крупной школе. Чтобы ребенок мог реализовать свой потенциал, свои возможности.

    Представитель Минпросвещения отметила, что, говоря о патриотическом воспитании, основной задачей всех органов власти, всех граждан России, является создание условий для наших детей. «Когда всеми нашими проектами мы создаем условия для того, чтобы человек понимал, что он может в этой стране реализовать мечту, он хочет приумножить все самое лучшее, что есть в стране и сохранить то, что ему досталось», – заявила Наумова.

    Что касается образовательного процесса в этом году, то текущие условия стали вызовом для системы образования. Причем это относится и к школе, и к системе дополнительного образования, которая, по ее словам, тоже является одной из лучших в мире. «Это вызов, но мы прекрасно понимаем, что воспитание неотделимо от процесса обучения. И уже на сегодняшний день, и в стандартах общеобразовательных, и в содержании программ, конечно же, содержится компонент, связанный с воспитательной работой. Это и позиционирование лучших традиций, это и позиционирование исторической канвы, это и позиционирование героев», – выразила мнение Наумова.

    Она добавила, что этот сегмент, несомненно, требует проработки. Большое количество ресурсов направлено на то, чтобы в новых условиях и технологиях еще более детально проработать воспитательный компонент. Чтобы на него не влиял формат обучения, будь это дистанционное или очное образование.


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