В Минобрнауки рассказали о патриотизме российских ученых

Российские ученые, которые выбирают путь образования и работы в науке, являются патриотами нашей страны, заявил заместитель директора департамента проектной деятельности министерства науки и высшего образования Иван Ефремов.

«Мы с вами говорили о патриотизме, как о проявлении каких-то качеств, о мировоззрении. Но можно говорить о патриотизме, как о служении, как о профессиональной реализации. Потому что человек, который выбирает определенный путь, которому он служит в дальнейшем, безусловно является патриотом. Российские ученые, которые выбирают путь сначала образования, а потом и работы в науке, безусловно, являются патриотами нашей страны», – отметил он, выступая на Всероссийском патриотическом форуме в Музее Победы, говорится на сайте «Победа России».

Говоря о Национальном проекте «Наука», Ефремов отметил, что у него есть три составляющих. Первая – обеспечение развития инфраструктуры, условий ресурсной обеспеченности, реализации разработок в сфере науки. Вторая составляющая – это создание возможностей для проведения уникальных научных исследований – тех, которые в дальнейшем двигают вперед российскую экономику. И третье – это создание условий для людей, которые выбирали путь развития в науке, чтобы они чувствовали свою социальную защищенность, возможность реализоваться именно в своем городе, и что главное – в своей стране.

Представитель Минобрнауки также рассказал о мерах поддержки ученых, которые действуют в нашей стране. Среди них проекты различных фондов, морские экспедиции и многое другое.

«Спектр поддержки, конечно, колоссальный, но важно, что человек, который идет в науку – он определяется со своим направлением совсем в юные годы и, обычно, не уходит из науки уже до конца своих дней. Здесь вопрос условий, конечно, важен, но, в тоже время, вторичен. Потому что те установки, то понимание важности и миссии, которую ты несешь, занимаясь наукой и образованием, оно, мне кажется, все-таки в людях первично. Каждый гражданин, который выбирает путь служения, он его в дальнейшем не оставляет», – добавил Ефремов.

Он подчеркнул, что в этих условиях задача государства и национальных проектов в том, чтобы сделать возможным реализацию талантов и раскрытие этих талантов, начиная со школьной скамьи

В свою очередь директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталия Наумова отметила, что российское дошкольное образование является предметом национальной гордости.

«Российская система дошкольного образования … является уникальной с точки зрения государственных гарантий, с точки зрения доступности и с точки зрения воспитательных и образовательных компонентов. В мире подобных систем с такими результатами нет. И закономерно, что наша начальная школа в 2016 году в международных исследованиях была признана лучшей среди 50 стран. Мы опередили Сингапур – признанного лидера в системе образования и Финляндию», – сказала она, выступая на Всероссийском патриотическом форуме в Музее Победы.

Национальный проект «Образование», по ее словам, продолжает и развивает эти традиции. «Поэтому, я абсолютно согласна со спикерами, все национальные проекты направлены на то, чтобы улучшить условия. Создать ощущение счастья от того, что ты живешь в этой стране и вызвать желание в ней жить дальше, и желание своих детей в этой стране воспитывать. И не нужно уезжать из маленького поселка, не нужно искать в крупном городе счастье», – заявила Наумова.

Все направления современного Национального проекта «Образование», как она подчеркнула, направлены на то, чтобы создать условия без границ – в маленькой сельской школе, в крупной школе. Чтобы ребенок мог реализовать свой потенциал, свои возможности.

Представитель Минпросвещения отметила, что, говоря о патриотическом воспитании, основной задачей всех органов власти, всех граждан России, является создание условий для наших детей. «Когда всеми нашими проектами мы создаем условия для того, чтобы человек понимал, что он может в этой стране реализовать мечту, он хочет приумножить все самое лучшее, что есть в стране и сохранить то, что ему досталось», – заявила Наумова.

Что касается образовательного процесса в этом году, то текущие условия стали вызовом для системы образования. Причем это относится и к школе, и к системе дополнительного образования, которая, по ее словам, тоже является одной из лучших в мире. «Это вызов, но мы прекрасно понимаем, что воспитание неотделимо от процесса обучения. И уже на сегодняшний день, и в стандартах общеобразовательных, и в содержании программ, конечно же, содержится компонент, связанный с воспитательной работой. Это и позиционирование лучших традиций, это и позиционирование исторической канвы, это и позиционирование героев», – выразила мнение Наумова.

Она добавила, что этот сегмент, несомненно, требует проработки. Большое количество ресурсов направлено на то, чтобы в новых условиях и технологиях еще более детально проработать воспитательный компонент. Чтобы на него не влиял формат обучения, будь это дистанционное или очное образование.