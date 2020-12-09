Сенатор прояснил ситуацию с иноагентами в случае принятия нового закона

Физическим и юридическим лицам-иноагентам после введения новых законов в России можно продолжить деятельность, но им необходимо соблюдать требования законодательства по регистрации в этом качестве, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Физические или юридические лица, которым необходимо проходить регистрацию в качестве иноагентов, смогут продолжать свою деятельность в РФ, но обязаны пройти регистрацию», – цитирует Климова РИА «Новости».

Если они нарушают законодательство об иноагентах, им грозит административная ответственность, «если же они злостно нарушают административные требования, то тогда наступает уголовная ответственность», сказал он.

Климов также полагает, что нельзя говорить о массовом подходе к деятельности НКО в этой сфере. «Из 210 тыс. организаций в качестве иноагентов было зарегистрировано менее 200, сейчас – чуть более 60», – привел пример законодатель.

За текущий год только две неправительственные организации были зарегистрированы как иноагенты, отметил он.

Сенатор также пояснил, что если бы из-за рубежа не осуществлялось постоянное агрессивное крупномасштабное вмешательство в дела России, таких законопроектов бы не было. Климов отметил, что меры, предлагаемые российскими парламентариями, носят ответный характер, «соответствуют Конституции, международной практике».

Также он отметил, что решение о привлечении физических и юрлиц-иноагентов к ответственности будет принимать суд. «Сейчас деятельностью по контролю за работой иноагентов занимается Минюст. Предполагается, что министерство продолжит эту работу», – сказал Климов.

Он отметил, что иноагентами физические и юридические лица признаются на основании той информации, которая получается в отношении них. «По идее, само лицо должно прийти за регистрацией», – пояснил законодатель. «Если же они уклоняются от регистрации, решение о привлечении к административной ответственности принимает судебная инстанция. Если идет злостное нарушение административных требований, то тогда суд принимает решение по привлечению иноагента к уголовной ответственности», – сказал Климов.

Регулирование просветительской деятельности, в том числе за счет зарубежных средств, предлагается передать правительству, добавил сенатор.

Он также пояснил, что общий контроль за сферой деятельности иноагентов по-прежнему будет осуществлять Генпрокуратура.

В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемую ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.