Путина попросили привлечь студентов-медиков для работы в регистратуре больниц

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом Владимиром Путиным попросил главу государства дать поручение о привлечении студентов-медиков для дополнительной работы в больницах.

Чернышенко на совещании попросил президента привлечь студентов для работы в регистратурах больниц, передает РИА «Новости».

Также он сообщил, что время ожидания ответа операторов больниц на звонки пациентов существенно сократилось.

«В 10 регионах были серьезные проблемы с дозвоном граждан: Иркутская область, Хакасия, Алтай, Дагестан, Хабаровск, Новосибирск, Омск, Воронеж и Забайкалье. Время ожидания оператора в этих регионах составляло более 30 минут... В результате технологической быстрой задачи, которую мы решили, сейчас время ответа операторов в этих конкретных регионах сократилось до двух минут. Мы очень быстро этого показателя достигли, это почти в 20 раз в среднем меньше», – пояснил вице-премьер.

Ранее в ходе совещания президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты. Также глава государства поручил подготовить предложения для быстрого реагирования небольших региональных энергетических компаний на аварии.