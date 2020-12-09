Работники культуры удаленных районов Чукотки прошли обучение в ведущих центрах России

Более 20 специалистов культуры из нескольких муниципальных районов Чукотки, в том числе и самых удаленных, прошли в 2020 году переобучение в ведущих образовательных центрах страны в рамках мероприятий профильного нацпроекта, сообщил сотрудник департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Никита Подгорбунских.

Квота по дополнительным профессиональным образовательным программам этого года превысила прошлогоднюю почти в два раза.

«Населенные пункты Чукотки находятся не только в значительном удалении от федеральных центров страны, но и друг от друга, поэтому нашим сотрудникам, зачастую, затруднительно даже в Анадырь вылететь и пройти курсы повышения квалификации. Нацпроект «Культура» эту трудность решает - переобучение проводится онлайн, и только пару дней назад последний студент этого года получил сертификат. Всего курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 22 человека, и это вдвое больше, чем в году предыдущем», – рассказал Подгорбунских ТАСС.

Он добавил, что обучение работников культуры проходило в Кемеровском государственном институте культуры, Московском государственном институте культуры, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, Российской академии музыки имени Гнесиных.