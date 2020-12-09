На автомойке в Нижегородской области произошел взрыв, есть пострадавшие Фонтан кипятка начал быть из-под земли на юге Москвы из-за прорыва трубы 9 декабря 2020, 16:08 Текст: Алексей Дегтярев

На юге Москвы прорвало водопроводную трубу, фонтан кипятка высотой три метра бьет из-под земли, сообщил источник в экстренных службах. «На улице Теплый Стан в районе дома 12 прорвало трубу с горячей водой. Из-под земли бьет фонтан с кипятком, его высота достигает трех метров», – уточнил собеседник ТАСС. На улице, по данным источника, перекрыли движение, сотрудники ГИБДД вызваны на место для регулировки движения. На улице образовалось облако пара. В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что на место также прибыли аварийные службы. В 2018 году выброс горячей воды из изношенной теплотрассы в центре Петербурга разбил стекла в соседних зданиях и повредил несколько автомобилей. Из-за аварии отопление пропало почти в 40 домах.

