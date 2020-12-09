Памятник маршалу Жукову открыли в Черногории

Памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову открыли в северном черногорском городе Беране. По словам политиков Черногории, это поможет улучшить отношения с Россией.

«Сегодня, в День Героев Отечества, отмечаемый в России, в черногорском Беране открыт памятник советскому маршалу Георгию Константиновичу Жукову, четырежды Герою Советского Союза, за неизмеримый вклад в победу над фашизмом непобедимой Красной армии и его лично. Сегодняшнее торжество символизирует многовековую дружбу двух братских народов, народа Черногории и народа России, а также является памятью и знаком уважения всех борцов, павших в борьбе с фашизмом», – цитирует ТАСС председателя организации ветеранов ВДВ Черногории, главу Славянского комитета Небойша Юшковича.

В церемонии открытия монумента приняли участие епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, глава муниципалитета Беране Драгослав Шчекич, глава муниципалитета Будва Марко Царевич, представители местной власти, антифашистских и патриотических организаций Черногории. Российскую сторону представлял посол России в Черногории Владислав Масленников.

«Очень символично, что мы открываем этот памятник в День Героев Отечества, который сегодня отмечается в России, хотел бы выразить признательность властям города Беране и местным жителям за инициативу установки памятника легендарному военачальнику, с чьим именем связана победа над фашизмом. Как писал сам Жуков, Советский Союз вступил в войну с фашизмом, когда почти вся Европа была им повержена, и СССР стал для нее последней надеждой. Такой надеждой Советский Союз был и для народов Югославии», – заявил посол России в Черногории.

Масленников отметил, что инициатива властей и граждан Беране особенно важна на фоне развернувшейся в ряде стран «войны с памятниками и памятью освободителей». Также посол отметил, что рядом с памятником Жукову вскоре появится монумент черногорскому герою Александару Саичичу, который храбро сражался на русской военной службе.

В свою очередь глава муниципалитета Беране Шчекич заявил, что открытие памятника Жукову – недвусмысленное сообщение в поддержку борьбы с фашизмом и улучшения отношений с Россией.

«Сегодняшнее открытие памятника Жукову – это большой день для Черногории, надеюсь, это событие в предстоящий период улучшит наши отношения – как политические, так и братские. Мы опечалены тем, что отношение нашей предыдущей власти к России не было на наилучшем уровне. Поэтому нашим обязательством как новой власти в Черногории является восстановление добрых, братских отношений с Россией», – заявил глава муниципалитета Будва Марко Царевич.

Монумент представляет собой бюст на высоком гранитном постаменте с надписью «Маршал Георгий Константинович Жуков 1896-1974. За заслуги в борьбе против фашизма». Установка памятника была приурочена к 75-летию победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Ранее один из лидеров крупнейшей коалиции «За будущее Черногории» Милан Кнежевич сообщил, что сотрудничество с Россией и Сербией является одной из главных задач будущего правительства Черногории, наряду со вступлением в Евросоюз. По его словам, «в будущем можно ожидать» отмены в стране санкций против России.