Партию Саакашвили решили не допускать на выборы в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, являясь гражданином Украины, вмешивался в парламентские выборы в республике, поэтому правящая партия «Грузинская мечта» разработала законопроект, который лишит подобные партии права участвовать в выборах, заявил исполсек правящей партии Ираклий Кобахидзе.

«Михаил Саакашвили не удовлетворяет двум конституционным цензам одновременно. Он не является гражданином Грузии и приговорен к лишению свободы, что подлежит исполнению. <...> В парламенте нового созыва мы инициируем законопроект, на основе которого будет аннулирована регистрация в выборах партиям, лидеры которых не удовлетворяют этим двум цензам конституции», – цитирует ТАСС Кобахидзе.

3 декабря ЦИК Грузии утвердил окончательные итоги выборов в 150-местный парламент, которые прошли 31 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий в целом 60. Более половины из них – 36 – получила партия беглого экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и входить в парламент. При этом международное сообщество признало выборы «конкурентными» и «прошедшими с соблюдением фундаментальных свобод».