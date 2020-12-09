Мишустин дал старт эксперименту по внедрению цифровой образовательной среды

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в регионах России с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды.

Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

«Провести с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года на территории отдельных субъектов России эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды», – говорится в нем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости цифровой трансформации России. Также глава государства анонсировал автоматическое оказание госуслуг.