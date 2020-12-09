Белоусов заявил о стабилизации рубля на приемлемом уровне

Курс рубля стабилизировался на уровнях, которые устраивают и экспортеров, и внутренний рынок, а эффект переноса уже произошедшего ранее ослабления валюты в инфляцию почти выдохся, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Белоусов заявил, что «есть небольшое ускорение (непродовольственной инфляции), в основном оно связано с повышением курса (доллара к рублю) – идет перенос, это ожидаемая совершенно вещь, она сейчас быстро закончится», передает «Интерфакс».

По его словам, курс стабилизировался «на приемлемом уровне, и для экспортеров, и для нашего бизнеса», в данный момент он защищает внутренние рынки, однако «есть некоторый инфляционный перенос (ранее произошедшего ослабления рубля»)».

При этом «здесь особого беспокойства нет».

«Что касается продуктов питания, то здесь есть несколько причин, одна из них связана с низким урожаем в этом году, это касается прежде всего посевов сахарной свеклы. Другая причина связана с тем, что на мировых рынках сложилась очень хорошая конъюнктура, и цены пошли вверх», – отметил Белоусов.

Ранее сообщалось, что в среду курс доллара расчетами «завтра» опустился на 24 копейки – до 73,26 рубля, курс евро снизился на 8 копеек – до 88,90 рубля.

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