Стали известны лауреаты первой Национальной премии «Победа»

Взгляд
9 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:17  |  vz.ru
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Америка начала спекулировать на самом главном

Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно Amit Dave/Reuters
Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт? Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Против российской вакцины созрел заговор

Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса Сергей Карпухин/ТАСС
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутник V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.  Подробности...
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Почему Армянская церковь пошла против Пашиняна

Католикос Гарегин II просит Пашиняна уйти во избежание трагических потрясений Григорий Сысоев/ТАСС,
Асатур Есаянц/РИА Новости
Перед очередным походом армянской оппозиции на премьера Пашиняна противники власти заручились поддержкой церкви. Католикосы – главы духовенства на родине и в диаспоре – «отечески увещевали» главу государства мирно сдать пост. Почему армянская церковь вмешивается в чисто политические вопросы и может ли ее голос стать решающим в судьбе Пашиняна? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Русская идея пошла с молотка

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутый на «Оскар», представит в США и в мире русскую идею и экспортный вариант сталинизма, но не подлинную историю. Подробности...
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Грозит ли нам голод в 2021 году

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Суть в том, что еды на планете производится достаточно много. Всем бы хватило. Проблема не в еде и не в планете. Проблема в капитализме и в недалёком менеджменте ресурсов. Подробности...
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Гегемон теряет глобальный трон

Вадим Козюлин
Вадим Козюлин, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра, эксперт клуба «Валдай»
Принципы американской демократии катастрофически обесцениваются, за ними проступают обыкновенные государственно-олигархические интересы, стремление получить выигрыш любой ценой. Это принципы, которые очень похожи на беспринципность. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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17:39
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Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

В Волгограде приступили к реконструкции кинотеатра «Победа», в конце 2023 года в здании разместится Дом детства, сообщила пресс-служба администрации региона.
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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    Стали известны лауреаты первой Национальной премии «Победа»

    9 декабря 2020, 14:09

    Текст: Наталья Ануфриева

    В Музее Победы 9 декабря в формате онлайн стартовал Всероссийский патриотический форум, в рамках которого проходит торжественная церемония вручения Национальной премии «Победа».

    Премия вручается впервые по 11 номинациям, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. Это «Проект года», «Собственным примером», «Новая генерация»: Память о войне через современные технологии и форматы», «Образовательный проект года», «Научный проект», «Нам доверена память», «Культурный проект», «Корпоративное участие», «Лучшая региональная дирекция Года памяти и славы», «Успешный старт/новые традиции» и «Лучший патриотический проект по воспитанию бережного отношения к природе».

    Номинантами премии стали 47 организаций, проектов, представителей общественных организаций и волонтеров. Лауреаты определялись по итогам народного голосования.

    Торжественную церемонию награждения открыло поздравление президента России Владимира Путина с Днем Героя Отечества: «Сегодня мы гордимся и нашими современниками, кто с доблестью и честью выполняет свой долг – воинский, человеческий, профессиональный, решает сложнейшие задачи по укреплению суверенитета, обороноспособности государства, самоотверженно борется за жизнь людей в больницах и медицинских центрах, добивается впечатляющих свершений в интересах развития страны и тем самым показывает пример подлинного служения народу, обществу, Родине. Летопись российской славы никогда не будет прервана. Потому что патриотизм, отвага, готовность, невзирая на личные риски, в трудную минуту взять ответственность на себя роднят людей самых разных национальностей, профессий, возрастов. Эти качества в крови, в характере нашего народа. Каждый героический поступок, каждый человек, совершивший его, оставляют свой яркий след в истории, в человеческой памяти, вновь и вновь подтверждают, что стойкость, воля, искренняя любовь к Отчизне обладают удивительной силой, для которой не существует преград, нет ничего невозможного».

    Награды лауреатам вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Я хотел бы выразить слова благодарности организаторам, исполнительным дирекциям Года памяти и славы в каждом регионе, каждому человеку, школьникам – участникам Всероссийского конкурса «Большая перемена», которые разрисовывали окна в рамках акции «Окна Победы», молодым деятелям культуры, которые приходили во дворы ветеранов
    для того, чтобы каждому из них у окна его дома, в палисаднике, высказать дань безмерного уважения, признательности, благодарности, а также каждому человеку, кто зажигал у себя дома «Свечу памяти», кто выходил на балкон, чтобы всей страной спеть песню «День Победы». Все это позволило нам не отступить перед вызовом пандемии и сделать так, чтобы праздник получился!», – отметил он.

    Представитель администрации президента также добавил, что в этом году в онлайн-формате шествие «Бессмертного полка» проходило 20 дней без перерыва, а участие в нем приняли люди со всего мира.

    «За этот год историческая память стала как никогда личной историей для многих молодых людей, позволила почувствовать личную ответственность за её сохранение. Сегодня мы еще острее понимаем, что сохранить историю нашей страны, нашего народа, память о подвиге предков мы можем только бережно передавая эти знания и ценности детям. Символично, что патриотический форум открывается в День Героев Отечества, в этот день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, которые решали ответственные задачи, гражданских специалистов, проявивших стойкость и мужество при выполнении профессиональных обязанностей – в разных жизненных ситуациях они продемонстрировали, что патриотизм – это искреннее чувство любви к Родине и ответственность за ее будущее», – заключил Кириенко.

    В номинации «Лучшая региональная дирекция года памяти и славы» лучшей стала Региональная дирекция Года памяти и славы Краснодарского края. Награду получил заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Чагаев.

    Победителем в номинации «Новая генерация»: память о войне через современные технологии
    и форматы» стала экспозиция «Подвиг Народа». Награду получил автор экспозиции Дмитрий Поштаренко.

    В номинации «Корпоративное участие» победителями стало виртуальное шествие «Бессмертный полк онлайн», награду получили заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов и первый заместитель генерального директора Mail.Ru Group Владимир Габриелян.

    Также в этой номинации лауреатом стал передвижной музей «Поезд Победы», награду получил начальник департамента корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД» Максим Лунев.

    Победителем в номинации «Культурный проект» стал концерт Победы на Мамаевом кургане
    в честь 75-летия Великой Победы. Награду получил Народный артист СССР, художественный руководитель Концерта Победы на Мамаевом кургане в честь 75-летия Великой Победы Юрий Башмет.

    В номинации «Собственным примером» в категории «Наставник» победителем стал Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров.

    В категории «Лучший наставнический проект» победителями стали Всероссийский проект «Эстафета поколений» и «Всероссийская патриотическая молодежная Эстафета добрых дел».

    Награды получили Герой России, руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета Сергей Петров и координатор Всероссийского проекта «Эстафета поколений» Вячеслав Бочаров. В категории «Волонтер» победителем стала Ксения Юрьева.

    Победителем в номинации «Проект года» стал «Ржевский мемориал Советскому Солдату», награды получили архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов.


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