Стали известны лауреаты первой Национальной премии «Победа»

В Музее Победы 9 декабря в формате онлайн стартовал Всероссийский патриотический форум, в рамках которого проходит торжественная церемония вручения Национальной премии «Победа».

Премия вручается впервые по 11 номинациям, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. Это «Проект года», «Собственным примером», «Новая генерация»: Память о войне через современные технологии и форматы», «Образовательный проект года», «Научный проект», «Нам доверена память», «Культурный проект», «Корпоративное участие», «Лучшая региональная дирекция Года памяти и славы», «Успешный старт/новые традиции» и «Лучший патриотический проект по воспитанию бережного отношения к природе».

Номинантами премии стали 47 организаций, проектов, представителей общественных организаций и волонтеров. Лауреаты определялись по итогам народного голосования.

Торжественную церемонию награждения открыло поздравление президента России Владимира Путина с Днем Героя Отечества: «Сегодня мы гордимся и нашими современниками, кто с доблестью и честью выполняет свой долг – воинский, человеческий, профессиональный, решает сложнейшие задачи по укреплению суверенитета, обороноспособности государства, самоотверженно борется за жизнь людей в больницах и медицинских центрах, добивается впечатляющих свершений в интересах развития страны и тем самым показывает пример подлинного служения народу, обществу, Родине. Летопись российской славы никогда не будет прервана. Потому что патриотизм, отвага, готовность, невзирая на личные риски, в трудную минуту взять ответственность на себя роднят людей самых разных национальностей, профессий, возрастов. Эти качества в крови, в характере нашего народа. Каждый героический поступок, каждый человек, совершивший его, оставляют свой яркий след в истории, в человеческой памяти, вновь и вновь подтверждают, что стойкость, воля, искренняя любовь к Отчизне обладают удивительной силой, для которой не существует преград, нет ничего невозможного».

Награды лауреатам вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Я хотел бы выразить слова благодарности организаторам, исполнительным дирекциям Года памяти и славы в каждом регионе, каждому человеку, школьникам – участникам Всероссийского конкурса «Большая перемена», которые разрисовывали окна в рамках акции «Окна Победы», молодым деятелям культуры, которые приходили во дворы ветеранов

для того, чтобы каждому из них у окна его дома, в палисаднике, высказать дань безмерного уважения, признательности, благодарности, а также каждому человеку, кто зажигал у себя дома «Свечу памяти», кто выходил на балкон, чтобы всей страной спеть песню «День Победы». Все это позволило нам не отступить перед вызовом пандемии и сделать так, чтобы праздник получился!», – отметил он.

Представитель администрации президента также добавил, что в этом году в онлайн-формате шествие «Бессмертного полка» проходило 20 дней без перерыва, а участие в нем приняли люди со всего мира.

«За этот год историческая память стала как никогда личной историей для многих молодых людей, позволила почувствовать личную ответственность за её сохранение. Сегодня мы еще острее понимаем, что сохранить историю нашей страны, нашего народа, память о подвиге предков мы можем только бережно передавая эти знания и ценности детям. Символично, что патриотический форум открывается в День Героев Отечества, в этот день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, которые решали ответственные задачи, гражданских специалистов, проявивших стойкость и мужество при выполнении профессиональных обязанностей – в разных жизненных ситуациях они продемонстрировали, что патриотизм – это искреннее чувство любви к Родине и ответственность за ее будущее», – заключил Кириенко.

В номинации «Лучшая региональная дирекция года памяти и славы» лучшей стала Региональная дирекция Года памяти и славы Краснодарского края. Награду получил заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Чагаев.

Победителем в номинации «Новая генерация»: память о войне через современные технологии

и форматы» стала экспозиция «Подвиг Народа». Награду получил автор экспозиции Дмитрий Поштаренко.

В номинации «Корпоративное участие» победителями стало виртуальное шествие «Бессмертный полк онлайн», награду получили заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов и первый заместитель генерального директора Mail.Ru Group Владимир Габриелян.

Также в этой номинации лауреатом стал передвижной музей «Поезд Победы», награду получил начальник департамента корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД» Максим Лунев.

Победителем в номинации «Культурный проект» стал концерт Победы на Мамаевом кургане

в честь 75-летия Великой Победы. Награду получил Народный артист СССР, художественный руководитель Концерта Победы на Мамаевом кургане в честь 75-летия Великой Победы Юрий Башмет.

В номинации «Собственным примером» в категории «Наставник» победителем стал Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров.

В категории «Лучший наставнический проект» победителями стали Всероссийский проект «Эстафета поколений» и «Всероссийская патриотическая молодежная Эстафета добрых дел».

Награды получили Герой России, руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета Сергей Петров и координатор Всероссийского проекта «Эстафета поколений» Вячеслав Бочаров. В категории «Волонтер» победителем стала Ксения Юрьева.

Победителем в номинации «Проект года» стал «Ржевский мемориал Советскому Солдату», награды получили архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов.