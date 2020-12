Песков назвал неуважением к людям ресторанное «движение сопротивления» в Петербурге Кремль оценил решение МОК не пускать Лукашенко на Олимпиаду Апелляция поддержала взыскание со швейцарской New Stream Trading в пользу «Сбербанка» 9 декабря 2020, 13:45 Текст: Наталья Ануфриева

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, которая по иску «Сбербанка» взыскала со швейцарской компании New Stream Trading, входящей в группу «Новый поток» бизнесмена Дмитрия Мазурова, более 5,8 млрд рублей. Из информации в картотеке арбитражных дел следует, что апелляционный суд отклонил жалобу ответчика на принятое в августе решение полностью удовлетворившего иск арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу, передает РИА «Новости». Ответчик выступил поручителем Антипинского нефтеперерабатывающего завода, также ранее входившего в «Новый поток», при получении им кредита по договору от 11 декабря 2018 года. Ссуда выдавалась до 1 июля 2019 года, в назначенный срок НПЗ расплатиться не смог, потому банк обратился с иском к поручителю. До этого такую же сумму арбитражный суд Тюменской области включил в реестр требований и кредиторов Антипинского НПЗ. При этом сама New Stream Trading сообщала, что подала в Лондонский международный арбитраж иск к Антипинскому НПЗ, Сбербанку и связанным с ними сторонам. Отмечалось, что иск подан в связи с причинением действиями ответчиков существенного ущерба, включая неисполнение Антипинским НПЗ обязательств о поставках продукции, несмотря на получение существенной предоплаты, и действия Сбербанка в качестве основного кредитора НПЗ. Компания оценила ущерб в несколько сотен миллионов долларов. New Stream Trading была создана для торговли продукцией Антипинского НПЗ. Тот являлся базовым активом группы «Новый поток», крупнейшего в России независимого от основных нефтяных компаний нефтепереработчика. В данный момент группа лишилась всех основных активов, в частности, Антипинский НПЗ в мае 2019 года был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева. Председатель совета директоров и основатель «Нового потока» Мазуров был задержан в июле 2019 года в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка. Бизнесмен находится под стражей.