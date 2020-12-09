Пригожин объяснил отказ Валерии от корпоратива в новогоднюю ночь

В городе, где намечался корпоратив с участием певицы Валерии в ночь с 31 декабря на 1 января, ввели ограничения на проведение мероприятий после 23.00, поэтому артистка решила отказаться от выступления и вернуть деньги, рассказал ее супруг – продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин пояснил, почему на Новый год цены на частные мероприятия с участием артистов довольно высокие – «люди хотят частным образом, не покупая билет, получить удовольствие от выступления любимого артиста», то есть «фактически они хотят, чтобы у них дома был частный концерт», передает ФАН.

«Если вы хотите видеть звезду у себя, извините, на кухне – естественно, вы платите за это дороже. Новогодний праздник носит семейный характер. То есть артисты готовы жертвовать собственным праздником, лишают этого праздника себя. Естественно, это стоит дороже, чем оплата их выступлений в обычные дни. Так принято во всем мире. Это не русские придумали», – сказал продюсер.

При этом Пригожин счел некорректными обвинения в адрес звезд шоу-бизнеса, что они не доплачивают налоги за новогодние выступления.

«Приведу пример: скажем, вы мне позвонили и попросили у меня миллион на какие-то свои нужды. Это наши с вами частные отношения. Так же и с артистами. Тот «миллион», который дают артисту за выступление, – это может быть подарок в любой форме – деньги, машина и так далее. Это частные отношения частных людей. А вот если речь идет о безналичном расчете, а концерт проводится для какой-то корпорации, там все налоги оплачиваются автоматически. Тут отступлений быть не может», – заявил он.

Пригожин также рассказал об их новогодних планах с Валерией и объяснил, почему они все еще открыты для «интересных предложений»: «Не буду скрывать, у нас уже был оплаченный договор на 8,5 млн за новогодний вечер, там было заявлено выступление трех артистов. Но мы возвращаем эти деньги, поскольку люди, которые нам официально оплатили вечер, забронировали дату 31 декабря, но в том городе, где это намечалось (сразу говорю, что это не Москва) все мероприятия после 23.00 будут запрещены. Мы вынуждены вернуть эти деньги, это абсолютно нормальное честное с нашей стороны решение, хотя по договору половину полученной суммы мы могли не возвращать».

Таким образом, по словам продюсера, они с Валерией все еще готовы рассматривать предложения на новогоднюю ночь.

«Естественно, раньше не было смысла обсуждать другие предложения, мы готовы были работать в рамках договора, пока не вмешались обстоятельства. Но сейчас, если у нас появится новое предложение, мы его примем и будем в новогоднюю ночь работать», – подчеркнул он.

Ранее Пригожин заявил, что индустрия развлечений нуждается в поддержке государства, и предложил ввести налоговые каникулы для предпринимателей.