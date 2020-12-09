Пригожин объяснил отказ Валерии от корпоратива в новогоднюю ночь

Взгляд
9 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
Разделы

Америка начала спекулировать на самом главном

Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно Amit Dave/Reuters
Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт? Подробности...
Перейти в раздел…

Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
Перейти в раздел…

Против российской вакцины созрел заговор

Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса Сергей Карпухин/ТАСС
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутник V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Армянская церковь пошла против Пашиняна

Католикос Гарегин II просит Пашиняна уйти во избежание трагических потрясений Григорий Сысоев/ТАСС,
Асатур Есаянц/РИА Новости
Перед очередным походом армянской оппозиции на премьера Пашиняна противники власти заручились поддержкой церкви. Католикосы – главы духовенства на родине и в диаспоре – «отечески увещевали» главу государства мирно сдать пост. Почему армянская церковь вмешивается в чисто политические вопросы и может ли ее голос стать решающим в судьбе Пашиняна? Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Русская идея пошла с молотка

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутый на «Оскар», представит в США и в мире русскую идею и экспортный вариант сталинизма, но не подлинную историю. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Грозит ли нам голод в 2021 году

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Суть в том, что еды на планете производится достаточно много. Всем бы хватило. Проблема не в еде и не в планете. Проблема в капитализме и в недалёком менеджменте ресурсов. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Гегемон теряет глобальный трон

Вадим Козюлин
Вадим Козюлин, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра, эксперт клуба «Валдай»
Принципы американской демократии катастрофически обесцениваются, за ними проступают обыкновенные государственно-олигархические интересы, стремление получить выигрыш любой ценой. Это принципы, которые очень похожи на беспринципность. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
Подробности...

Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
Подробности...

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
Подробности...
Перейти в раздел…
17:39
собственная новость

Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

В Волгограде приступили к реконструкции кинотеатра «Победа», в конце 2023 года в здании разместится Дом детства, сообщила пресс-служба администрации региона.
Подробности...
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
Перейти в раздел…
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
Как вы относитесь к личности Анатолия Чубайса?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Нейтрально
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Меркель ситуации с Навальным
    Кремль пообещал принять меры после ЧП с «самолетом Судного дня» Пушков оценил слова советника Ельцина о виновнике распада СССР В США включили Ту-160М с двигателем НК-32-02 в список значимых достижений США пригрозили санкциями за покупку «проржавевшего» оружия у России
    Дипломаты отреагировали на обвинение россиянина в шпионаже в Дании Профессор сказал, как смерть шести человек повлияет на перспективы вакцины Pfizer National Interest сравнил ледоколы России и США Модель из Архангельска погибла из-за телефона
    В Баку удивились решению России запретить импорт азербайджанских яблок Обещавший мочиться в вино Гварамия оскорбил посла США в Грузии Врач назвал простой способ снизить шанс заражения COVID-19 Пригожин объяснил отказ Валерии от корпоратива в новогоднюю ночь

    Главная тема


    Церковь припомнила Пашиняну революционный гей-парад

    неблагоприятный сезон


    OMV назвала сроки завершения укладки «Северного потока – 2» в водах Германии

    Ил-80 в Таганроге


    Названа сумма украденного из «самолета Судного дня»

    криминальный мир


    Стало известно, за что убили Япончика

    Видео

    общая культура


    Украинцы борщом доказали, что они – часть русского народа

    мясная отрасль


    Россиянам придется переплатить за дешевую говядину

    крайне дорогая задача


    Идея заменить МКС вызывает серию неприятных вопросов

    несбыточные планы


    Америка толкает Украину к захвату «крымского плацдарма»

    «просить и требовать»


    Украина в переговорах по Донбассу перешла к пустым угрозам в адрес России

    курильская проблема


    Геворг Мирзаян: Зачем американцам Курилы

    время перемен


    Алексей Алешковский: Трикстер – единственный двигатель прогресса

    «муза» художника


    Игорь Мальцев: Всех великих убили женщины

    на ваш взгляд


    Чьим национальным блюдом является борщ?

    Пригожин объяснил отказ Валерии от корпоратива в новогоднюю ночь

       9 декабря 2020, 13:05
    Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    В городе, где намечался корпоратив с участием певицы Валерии в ночь с 31 декабря на 1 января, ввели ограничения на проведение мероприятий после 23.00, поэтому артистка решила отказаться от выступления и вернуть деньги, рассказал ее супруг – продюсер Иосиф Пригожин.

    Пригожин пояснил, почему на Новый год цены на частные мероприятия с участием артистов довольно высокие – «люди хотят частным образом, не покупая билет, получить удовольствие от выступления любимого артиста», то есть «фактически они хотят, чтобы у них дома был частный концерт», передает ФАН.

    «Если вы хотите видеть звезду у себя, извините, на кухне – естественно, вы платите за это дороже. Новогодний праздник носит семейный характер. То есть артисты готовы жертвовать собственным праздником, лишают этого праздника себя. Естественно, это стоит дороже, чем оплата их выступлений в обычные дни. Так принято во всем мире. Это не русские придумали», – сказал продюсер.

    При этом Пригожин счел некорректными обвинения в адрес звезд шоу-бизнеса, что они не доплачивают налоги за новогодние выступления.

    «Приведу пример: скажем, вы мне позвонили и попросили у меня миллион на какие-то свои нужды. Это наши с вами частные отношения. Так же и с артистами. Тот «миллион», который дают артисту за выступление, – это может быть подарок в любой форме – деньги, машина и так далее. Это частные отношения частных людей. А вот если речь идет о безналичном расчете, а концерт проводится для какой-то корпорации, там все налоги оплачиваются автоматически. Тут отступлений быть не может», – заявил он.

    Пригожин также рассказал об их новогодних планах с Валерией и объяснил, почему они все еще открыты для «интересных предложений»: «Не буду скрывать, у нас уже был оплаченный договор на 8,5 млн за новогодний вечер, там было заявлено выступление трех артистов. Но мы возвращаем эти деньги, поскольку люди, которые нам официально оплатили вечер, забронировали дату 31 декабря, но в том городе, где это намечалось (сразу говорю, что это не Москва) все мероприятия после 23.00 будут запрещены. Мы вынуждены вернуть эти деньги, это абсолютно нормальное честное с нашей стороны решение, хотя по договору половину полученной суммы мы могли не возвращать».

    Таким образом, по словам продюсера, они с Валерией все еще готовы рассматривать предложения на новогоднюю ночь.

    «Естественно, раньше не было смысла обсуждать другие предложения, мы готовы были работать в рамках договора, пока не вмешались обстоятельства. Но сейчас, если у нас появится новое предложение, мы его примем и будем в новогоднюю ночь работать», – подчеркнул он.

    Ранее Пригожин заявил, что индустрия развлечений нуждается в поддержке государства, и предложил ввести налоговые каникулы для предпринимателей.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •