Продажи гражданского оружия в России в пандемию резко выросли

Продажи гражданского оружия в России значительно выросли во время пандемии коронавируса, в определенные моменты спрос превышал предложение, сообщил гендиректор предприятия-производителя стрелкового оружия ORSIS Валерий Новоселов.

«Мы наблюдаем невероятный всплеск на рынке гражданского оружия в России, речь идет об абсолютно всех моделях: карабины, охотничьи ружья, в первую очередь на карабин AR-15 в калибре .366 TKM, большой интерес на охотничьи карабины типа Hunter в калибре 308 Win. Можно сказать, что спрос превысил возможное предложение», – передает РИА «Новости» слова Новоселова.

По его словам, спрос на гражданскую продукцию ORSIS в 2020 году составил более 1 тыс. единиц оружия. Глава компании предположил, что такой «бум» связан, в том числе, с ростом тревожных настроений и неопределенности, которые неизбежно возникли из-за пандемии во всем мире.

Ранее ФБР обнародовало данные, что в период с марта по сентябрь в США продажи оружия выросли на 91%, американцами было куплено 15,1 млн единиц оружия.