Американская биржа открыла торги водой Московская биржа открылась ростом 9 декабря 2020, 10:23 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в среду вырос на 0,22% – до уровня 3186,53 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,35% – до 1369,41 пункта. Следует из данных Московской биржи.

