Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества, отметив вклад современников, выполняющих свой долг с доблестью и честью.

«Каждый героический поступок, каждый человек, совершивший его, оставляет свой яркий след в истории, в человеческой памяти. Вновь и вновь подтверждают, что стойкость, воля и искренняя любовь к Отчизне обладают удивительной силой, для которой не существует преград. Сегодня мы гордимся и нашими современниками, кто с доблестью и честью выполняет свой долг – воинский, человеческий, профессиональный, решает важнейшие задачи по укреплению суверенитета, обороноспособности государства, самоотверженно борется за жизнь людей в больницах и медцентрах, добивается впечатляющих свершений в интересах развития страны и тем самым показывает пример подлинного служения народу, обществу, родине», – сказал президент в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Президент отметил, что все поколения россиян объединяет преклонение перед подвигом героев Отечества. «Мы свято, бережно чтим память обо всех защитниках нашей страны, кто в разные исторические времена, <...> не щадя себя, боролся за независимость Родины, отстаивал право самостоятельно определять свою судьбу. Их подвигу, их самопожертвованию во имя наивысших целей и ценностей мы обязаны самим фактом своего существования. И наш долг - никогда не забывать об этом», – подчеркнул Путин.

«Честное, искреннее стремление быть достойными ее великой истории рождает новых героев. ... Убежден, летопись российской славы никогда не будет прервана. Потому что патриотизм, отвага, готовность, невзирая на личные риски, в трудную минуту взять ответственность на себя роднит людей самых разных национальностей, профессий и возрастов. Эти качества в крови, в характере нашего народа», – добавил президент.

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Памятная дата установлена федеральным законом от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1.1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи – Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 года по 1917 год.