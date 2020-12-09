В Москве зафиксировали увеличение случаев продажи справок об отсутствии коронавируса

Прокуратура Москвы усилила мониторинг сайтов, где торгуют поддельными справками об отрицательном тесте на коронавирус, из-за участившихся случаев продажи таких бумаг, сообщил и.о. начальника управления столичной прокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрий Романов.

«Спрос на получение гражданами медицинских справок об отсутствии коронавирусной инфекции растет. С весны 2020 года в сети «Интернет» появились незаконные схемы по продаже подложных справок об отсутствии COVID-19, осенью случаи продажи поддельных справок участились. В основном предлагаются поддельные справки об отсутствии коронавирусной инфекции с отрицательным результатом ПЦР- теста», – цитирует ТАСС Романова.

По его словам, прокуратура постоянно занимается мониторингом СМИ и интернета и предупреждает горожан об уголовной ответственности за использование поддельных справок. Надзорное ведомство вместе с полицейскими разработало алгоритм действий по выявлению ресурсов, торгующих фальшивками, в который входят, в частности, «контрольные закупки», отметил он.

«В настоящее время возбуждено пять уголовных дел, порядка десяти фактов еще проверяется. Поскольку незаконные предложения о продаже справок размещены в сети «Интернет», прокуратурой Москвы приняты меры к блокировке пяти интернет- сайтов и признании информации, содержащейся на них, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», – добавил Романов.

Представитель прокуратуры отметил, что злоумышленники предлагают купить справки, в том числе от имени официально аккредитованных лабораторий, круглосуточно, с доставкой в день обращения, без каких-либо анализов и обследования. При этом выгода от них неочевидна: по словам Романова, в среднем стоимость фальшивки составляет 1-2,5 тыс. рублей, а в некоторых случаях – до 4-5 тыс., что соответствует средней цене обычного анализа на коронавирус.

«По внешнему виду поддельные справки схожи с легальными, для проверки их подлинности назначается экспертиза либо запрашивается соответствующая информация в медицинском учреждении, от лица которого справка якобы выдана. Покупая справку об отсутствии вирусного заболевания без посещения медицинского учреждения и сдачи анализов, гражданин должен понимать, что приобретает фальшивку, а предъявляя ее в подтверждение состояния своего здоровья, – [что] незаконно использует поддельный документ», – сказал Романов.

Он напомнил, что за изготовление, сбыт и использование подложных документов предполагается административная или уголовная ответственность (ст. 19.23 КоАП РФ, ст. 327 УК РФ). «В зависимости от вида ответственности может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. рублей либо лишения свободы. Если в результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил наступила смерть человека, то виновному может грозить наказание до пяти лет лишения свободы (ст. 236 УК РФ)», – добавил он.

Романов рассказал, что прокуратура выявила и другую проблему, связанную с тестированием москвичей на коронавирус: желающим пройти исследование в одной из частных клиник выдали справки без направления биоматериалов в лабораторию.

«То есть сотрудники клиники фактически обманули граждан, оплативших услугу. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Результаты его расследования контролируются», – заключил Романов.

Напомним, ранее главврач московской ГКБ № 7, телеведущий Александр Мясников заявил газете ВЗГЛЯД, что создать заслон потоку поддельных справок об отрицательном результате на коронавирус можно с помощью единой международной или российской системы, куда в онлайн-режиме будут направляться все результаты тестов.