В России разработали проект плана продвижения «зеленых» продуктов

Российские власти разработали проект плана продвижения брендов сельхозпродукции и продуктов питания с улучшенными характеристиками, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

Заместитель председателя правительства сообщила, что в кабинет министров были внесены законопроекты для регулирования сегмента продукции АПК с улучшенными характеристиками – так называемых зеленых продуктов, передает РИА «Новости».

«После создания нормативной правовой базы Минсельхоз совместно с федеральными органами исполнительной власти приступит к реализации мероприятий по продвижению брендов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Соответствующий проект плана уже разработан», – добавили в пресс-службе вице-премьера.

«Зеленая» продукция будет выделена в отдельный сегмент, такие товары будет отличать маркировка – знак единого образца. При производстве данной продукции будет введен запрет на использование генно-инженерно-модифицированных организмов, запрет на применение ионизирующего излучения, добавлены требования к снижению применения пестицидов.

Также при этом предполагается ужесточение требований к содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве «зеленой» продукции.

Удостоверение соответствия «зеленой» продукции национальным и межгосударственным стандартам будет осуществляться в форме добровольной сертификации. После получения сертификата соответствия производители будут иметь право использовать в качестве маркировки знак единого образца.

Для информирования потребителей о производителях такой продукции и ее видах будет создан общедоступный реестр производителей.

«Выделение такой продукции в отдельный сегмент позволит российскому потребителю осознанно выбирать «зеленые» продукты, с другой стороны – повысить ее конкурентные преимущества за рубежом, сформировать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками», – сказала вице-премьер.

Ранее гринвошинг призвали приравнять к мошенничеству в России. Гринвошинг (greenwashing) – это недобросовестная маркетинговая стратегия, при которой бренд формирует экологичный образ своего продукта, на самом деле не являясь таковым.