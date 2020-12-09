Помпео заявил о необратимости нового курса США в отношении Китая

Изменение политического курса Соединенных Штатов по отношению к Китаю при президенте США Дональде Трампе носит необратимый характер и опирается на поддержку Республиканской и Демократической партий, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью The Wall Street Journal.

«США в течение 50 лет в своей политике исходили из того, что укрепление взаимодействия, расширение торговли и связей подвигнет Коммунистическую партию Китая на то, чтобы вести себя как нормальная страна. Ясно, что они решили поступить иначе», – приводит слова Помпео ТАСС.

Глава Госдепартамента США выразил мнение, что версия об искусственном происхождении нового коронавируса, инициатива «Один пояс – один путь» и действия КНР в Южно-Китайском море демонстрируют, что Пекин перестал скрывать свои истинные намерения.

Госсекретарь США утвердительно ответил на вопрос о том, является ли необратимым отказ двух ведущих политических партий США от старой модели развития отношений с КНР. «Я считаю, что да <...> Сейчас весь мир видит, что Коммунистическая партия Китая спустила с цепи вирус, который уничтожил экономики стран мира и убил полтора миллиона человек», – заявил Помпео, добавив, что подобная ситуация «требует комплексного ответного подхода».

По словам госсекретаря США, он два с половиной года выстраивал особые отношения с Японией, Австралией и Южной Кореей, а также с АСЕАН с целью убедить их в неизменности поддержки со стороны Вашингтона при возникновении рисков, исходящих от КНР.

«Эта работа и эти альянсы теперь пустили глубокие корни. Я убежден, что весь мир видит это <...> Я полагаюсь на тот факт, что все наши усилия будут продолжены и дальше, так как эта работа только началась», – продолжил Помпео.

Он выразил несогласие с мнением о том, что Китаю удалось восстановить свою экономику от последствий пандемии коронавируса быстрее и успешнее, чем Соединенным Штатам и другим странам Запада. Госсекретарь заявил, что подобный вывод мог стать результатом «массированной дезинформационной игры со стороны Китая».

В прошлую пятницу директор Нацразведки США Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой войны. В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая Соединенными Штатами.

В сентябре госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения США и Китая с новой холодной войной, подчеркнув готовность американского лидера Дональда Трампа противостоять Китаю «по всем фронтам».

В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.

В феврале Марк Эспер, занимавший в то время пост главы Пентагона, заявил, что стремление Китая «изменить мир в свою пользу» беспокоит Вашингтон. Он призвал укреплять НАТО для «сдерживания» России и Китая, уточнив, что «Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай». После этого в МИД России заявили о попытке США сменить курс НАТО в сторону противостояния Китаю. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия потеряла статус главного противника США.