Жители поселка Совхоз имени Ленина вышли на акцию против Грудинина

Во вторник, 8 декабря, жители подмосковного поселка Совхоз имени Ленина вышли на акцию в защиту местного Дворца культуры, сообщили в пресс-службе общественного движения «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!».

Люди устроили у здания «Дома культуры» пикет, на плакатах написано: «Грудинин, верни ДК людям», «Грудинин, не ври: зарплату сотрудникам ДК платят из бюджета», «Грудинин, тебе мало миллиона рублей в месяц? За аренду ДК».

Причиной такой акции стала информация о том, что с 1 января культурное учреждение прекращает работу из-за действий коммерсанта Павла Грудинина, который отказался продлевать договор аренды с муниципалитетом. В результате, как сообщили в общественном движении, трудовой коллектив рискует остаться без работы, а более 600 детей лишатся возможности посещать бесплатные кружки и секции ДК.

Трудовой коллектив муниципальных учреждений МБУК «Центр культуры пос. совхоз им. Ленина» и МБУК «Центр спорта пос. совхоз им. Ленина» выступил с открытым обращением, в котором призвал Грудинина не лишать поселок бесплатных муниципальных занятий. Местные активисты в свою очередь уже начали сбор подписей за сохранение за муниципалитетом единственной досуговой и концертной площадки, где занимаются в том числе дети работников ЗАО «Совхоз им. Ленина». Сообщается, что за несколько дней удалось собрать свыше 200 подписей.

Как пояснили в общественном движении, здание дома культуры в поселке совхоз им. Ленина было построено в 1970 году работниками совхоза. В 90-х годах, когда все колхозные и совхозные клубы предавались в собственность муниципалитета без каких-либо условий, руководство ЗАО «Совхоз им. Ленина» передать здание отказалось. Сейчас собственник сдает его в аренду муниципалитету более чем за 10 млн рублей в год. Грудинин выступил с видеообращением, в котором сообщил, что не намерен подписывать договор о продлении аренды для муниципальных учреждений культуры и спорта. Общественники вместе с депутатами, трудовым коллективом и всеми жителями поселка надеются защитить место детского досуга и воспрепятствовать его закрытию.

Ранее сообщалось, что планы Грудинина закрыть муниципальный Дворец культуры возмутили жителей подмосковного поселка совхоза имени Ленина. Представители трудовых коллективов, пенсионеры, активисты общественных движений и муниципальные депутаты намерены организовать серию одиночных пикетов.