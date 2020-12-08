Белоруссия вышлет россиянку за посты в соцсетях о милиции

Гражданка России, отбывающая административный арест за участие в несанкционированных акциях в Минске, будет депортирована из Белоруссии, сообщило МВД Белоруссии.

«После отбытия административного ареста девушку ожидает высылка из страны», – отметили в МВД Белоруссии, передает БелТА.

По данным ведомства, 24-летняя гражданка России полтора года назад приехала в Минск с целью заработка. Сотрудники органов внутренних дел обратили внимание на россиянку в связи с тем, что она размещала на своей странице в соцсетях негативные комментарии в адрес милиционеров. «Во время разбирательства выяснилось, что, имея регистрацию на временное пребывание, девушка активно посещала несанкционированные массовые мероприятия, выражая свою, как она пояснила, «гражданскую позицию». Общаясь с оперативниками, она призналась, что неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных Telegram-каналов», – заявили в МВД республики.

Напомним, белорусская оппозиция не признала тоги президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. После этого в республике вспыхнули массовые акции протестов. 6 декабря в Минске были задержаны более 300 участников несанкционированных акций.