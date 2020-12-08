Названа возможная причина вспышки неизвестной болезни в Индии

Причиной вспышки неизвестной болезни в индийском штате Андхра-Прадеш может быть повышенное содержание тяжелых металлов в питьевой воде и молоке, заявила канцелярия главного министра этого штата Джагана Мохана Редди.

Данные о присутствии тяжелых металлов в анализах пациентов содержались в докладе, представленным группой прибывших в штат экспертов Всеиндийского института медицинских исследований, передает ТАСС со ссылкой на сообщение канцелярии индийского министра.

«Главный министр штата поручил властям провести тщательное расследование причин высокого содержания тяжелых металлов в организме пациентов и постоянно контролировать процесс лечения», – сообщается в релизе.

Власти отметили, что эти данные – предварительная информация, ожидаются другие анализы, собранные экспертами из воды, пищи, крови пациентов а также из других биоматериалов больных.

По последним данным, заболевание стало причиной смерти одного человека в этом штате. Медпомощь понадобилась более чем 560 пострадавшим. Большинство из них выздоровели, 81 лечатся в больнице города Элуру, а девять –в медучреждениях соседних населенных пунктов.

Напомним, в Индии зафиксировали вспышку. У обратившихся за помощью к врачам оказались одинаковые симптомы: обмороки, пена у рта, судороги и дрожь. Пытаясь определить источник заболевания, власти провели проверку более 57 тыс. домов. Были проверены источники питьевой воды, в том числе на наличие тяжелых металлов, но какой-либо аномалии обнаружено не было.

Власти Индии исключили связь неизвестной болезни с коронавирусом.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России на сегодня не зафиксировано случаев массового заболевания с такими же симптомами, как у пациентов с неизвестной болезнью в Индии.