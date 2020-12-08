Россия отвергла обвинения в кибератаке на парламент Норвегии

Посольство России в Осло назвало неприемлемыми обвинения в причастности Москвы к кибератаке на парламент Норвегии, отметив отсутствие доказательств.

«Как мы и предполагали, расследование полицейской службой безопасности Норвегии кибератаки на норвежский парламент закончилось ничем – никаких доказательств причастности к ней России не найдено. Обвинения без доказательств в режиме «highly likely» неприемлемы», – говорится на странице посольства в Facebook.

В посольстве подчеркнули, в отличие от ряда норвежских политиков в России бережно относятся к сохранению диалога с Норвегией и еще больше дорожат многовековой дружбой и сотрудничеством с норвежским народом.

В ведомстве отметили, что уведомлений об источниках вредоносной активности из российского пространства не поступало. «Еще раз призываем норвежское правительство использовать имеющийся порядок действий на случай компьютерных инцидентов, информация о котором передана в МИД и PST (Полицейская служба безопасности Норвегии – прим. ВЗГЛЯД). Ожидаем прояснения позиции компетентных норвежских ведомств относительно взаимодействия с Россией и их реакции на переданные ранее сообщения о компьютерных атаках и инцидентах», – заключили в посольстве.

Ранее полицейская служба безопасности Норвегии заявила, что хакерские группы APT28 и Fancy Bear якобы могут быть причастны к кибератаке на парламент Норвегии в августе 2020 года.

1 сентября парламент Норвегии сообщил о том, что подвергся кибератаке, в результате чего неизвестные хакеры получили доступ к электронной почте ряда депутатов и сотрудников законодательного органа.

Позже глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде выступила с утверждением, что за кибератакой на парламент якобы стояла Россия. В посольстве России тогда заявили, что обвинения со стороны властей Норвегии являются преднамеренной провокацией. В МИД России в свою очередь подчеркнули, что Норвегия не привела доказательств того, что Россия причастна к кибератаке.