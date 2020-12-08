Победителей второго сезона «Цифрового прорыва» наградили в Москве

В Москве прошло награждение победителей второго сезона конкурса «Цифровой прорыв» в рамках Гранд-финала мероприятия, команды разделили общий призовой фонд в 22,5 млн рублей.

Гранд-финал – заключительное мероприятие конкурса, которое подвело итоги второго сезона «Цифрового прорыва». Участники конкурса представили топ-менеджерам корпораций и руководителям федеральных ведомств свои проекты, созданные в рамках финала конкурса 27-29 ноября. Также в столице прошла церемония награждения победителей конкурса, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«В первую очередь, я хочу поздравить вас с победой. В этом зале – 45 лучших команд, которые свое право называться лучшими завоевали в непростом поединке. Я разговаривал с заказчиками и узнал, что на то, что вам удалось сделать за 48 часов, нередко уходят месяцы работы. И не всегда при этом получается достигнуть таких результатов. Я хочу отдельно поблагодарить разработчиков кейсов – для нас важно ставить на конкурсе не абстрактные и теоретические, но практические задачи, чтобы развивать навыки участников. А они очень востребованы. Это особенно очевидно сейчас, когда весь мир оказался в гибридном онлайн-офлайн формате. И это значит, что IT-решения и команды, которые могут их создавать – востребованы в России как никогда. Таким образом, у вас есть уникальная возможность реализовать себя, свои таланты и стать успешными в масштабах всей страны», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В свою очередь заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что цифровая трансформация входит в число национальных целей. «Она уже происходит – сервисы, в том числе государственные, все глубже проникают в нашу повседневную жизнь. Но главное, о чем нужно помнить, что в центре любой цифровизации всегда должен быть человек, его интересы. Технологии должны делать его жизнь комфортнее, безопаснее и интереснее. Наш президент сказал, что нам необходимо в четыре раза ускорить внедрение отечественных решений. И вы, IT-специалисты, этим и займетесь, а мы будем создавать для этого все условия. Я желаю вам побед и работать во благо своей страны, чтобы она становилась еще лучше. Ведь Россия – страна возможностей», – отметил Чернышенко.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил, что в этом году в конкурсе соревновались 1462 команды, которые создали 1222 цифровых решения. «Сегодня наши победители разделили между собой призовой фонд в 22,5 млн рублей и получили свои заслуженные призы. На Гранд-финале мы сосредоточились на формировании команд, которые будут работать в тесной связке с региональными органами исполнительной власти и создавать цифровое будущее в федеральных округах. Таких команд получилось у нас 45. По итогам Гранд-финала станут известны перспективные решения, которые смогут повлиять на самые разные сферы – от здравоохранения до электроэнергетики», – заявил Комиссаров.

Важной частью программы Гранд-финала стала стратегическая управленческая сессия, посвященная поиску ответов на самые актуальные вопросы цифровой трансформации. В ходе сессии участники выяснили, какие специалисты нужны для цифровой трансформации, определили актуальную систему мотивации и характеристики вакансий, которые будут востребованы у IT-специалистов.

«Победители «Цифрового прорыва» – это специалисты, которые нужны рынку. Они обладают не только топовыми IT-компетенциями, но и актуальными гибкими навыками – умеют работать в команде, оставаться эффективными в стрессовой ситуации и презентовать свои проекты. Сегодня команды представили перспективные решения с применением самых актуальных технологий. Все они могут вырасти в самостоятельные конкурентоспособные бизнесы, – прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Чтобы Гранд-финал прошел максимально продуктивно для команд, был организован мастер-класс по успешным переговорам и целеполаганию. Мероприятие завершилось торжественной церемонией награждения победителей. Команды получили денежные призы и подарки от кейсодержателей – партнеров конкурса.