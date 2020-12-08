Московские врачи поставили более 430 тыс. диагнозов с помощью искусственного интеллекта

Московские врачи поставили почти 430 тыс. предварительных диагнозов, используя сервис на основе технологии искусственного интеллекта. Его алгоритмы покрывают 95% диагнозов, по которым пациенты обращаются в поликлиники, сообщила пресс-служба мэра Москвы.

«Цифровые технологии все шире внедряются в ежедневную практику поликлинического звена столицы. Так, всего за два месяца использования уникального инструмента, работающего на основе технологии искусственного интеллекта, врачи поставили пациентам почти 430 тыс. предварительных диагнозов. Алгоритм работает следующим образом: на основе жалоб пациента инструмент подбирает три наиболее вероятных диагноза из 265 групп возможных из актуального списка международной классификации болезней», – приводятся на сайте мэра столицы слова первого заместителя начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Юлии Урожаевой.

Она отметила, что врач сам решает, соглашаться ли с предложенным вариантом. На данный момент главное преимущество системы в том, что она экономит врачам самый драгоценный ресурс – время, а в будущем это приведет к повышению качества диагностики.

Для подтверждения предварительно поставленного диагноза пациента отправляют на дополнительные обследования или консультации к специалистам. Здесь на помощь врачу приходит еще один сервис: он предлагает пакетные назначения, которые включают в себя полный комплекс необходимых лабораторных и инструментальных исследований, а также консультации у профильных специалистов. Они подразделяются на обязательные и дополнительные, которые врач может добавить на свое усмотрение.

Сегодня в систему включены пакетные назначения по 54 группам диагнозов, которые покрывают до 90% обращений в поликлинику. Благодаря тому, что направления на все диагностические исследования и дополнительные консультации сформированы в едином пакете, врач тратит примерно в 10 раз меньше времени на назначения.