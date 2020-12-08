ЕР внесла в Госдуму поправки о невозможности снижения МРОТ

Депутаты «Единой России» предложили в проект закона о расчете МРОТ поправки, согласно которым его значение не может снижаться даже при уменьшении размера медианной зарплаты.

Авторами проекта стали первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев, глава фракции Сергей Неверов и сенатор Андрей Турчак, передает РИА «Новости».

«Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, минимальный размер (оплаты) труда при этом снижаться не может. Минимальный размер оплаты труда не может быть снижен в Российской Федерации ни при каких обстоятельствах. Он сможет только расти», – пояснил Исаев.

Поправки предусматривают, что при ежегодном установлении бюджетом размера МРОТ и прожиточного минимума эти предложения будут проходить трехстороннюю комиссию с участием профсоюзов и работодателей.

Также Исаев сообщил, что в другой поправке содержится предложение о сохранении норм об оплате больничных и месячного рассчета не ниже МРОТ бессрочно.

«Поправки касаются оплаты больничного листа. И мы вносим их в закон, который принят в первом чтении, о работе ФСС, связанный с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации. Но поправки немного о другом, они об оплате больничных», – пояснил депутат.

В ноябре Минтруд сообщил, что новая методика расчета прожиточного минимума приведет к росту пенсий.

Напомним, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявляла, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 12 702 рублей.