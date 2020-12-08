Лукашенко заявил об ожидании реакции России на санкции МОК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ожидает реакции России на введенные Международным олимпийским комитетом (МОК) против Национального олимпийского комитета (НОК) республики.

«Посмотрим, поддержит ли нас Россия», – передает слова Лукашенко «БелТА».

Глава республики напомнил, что в 2016 году МОК временно отстранил Паралимпийский комитет России от участия в Паралимпиаде в Бразилии. «Помните, они когда-то против России всем фронтом пошли? Американцы крикнули «фас», и они поперли», – сказал Лукашенко.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть [глава МОК Томас] Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?!» – заявил президент Белоруссии.

«Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь – будешь врагом», – считает Лукашенко.

НОК Белоруссии в свою очередь считает позицию МОК предвзятой, основанной на ангажированном и поверхностном изучении ситуации в республике.

«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь принял к сведению решение Исполкома Международного олимпийского комитета от 7 декабря 2020 года о временных мерах по отношению к НОК Беларуси. Вместе с тем, позиция МОК оценивается нами как предвзятая, основанная на ангажированном и поверхностном изучении ситуации в Республике Беларусь. НОК Беларуси выражает озабоченность, что руководство МОК при принятии отдельных пунктов решения могло быть подвергнуто политическому давлению», – говорится в заявлении на сайте комитета.

В НОК подтвердили готовность продолжить диалог с Международным олимпийским комитетом. «Мы всегда открыты к диалогу и готовы принимать меры против любых форм дискриминации, наносящих ущерб олимпийскому движению. В свою очередь, мы призываем руководство МОК объективно рассматривать ситуацию и положение дел в белорусском спорте. НОК Беларуси продолжит конструктивный диалог с МОК по всем направлениям двусторонней повестки дня», – отметили в Национальном олимпийском комитете Белоруссии.

При этом в НОК отметили, что оставляют за собой право отстаивать свою позицию перед МОК «в соответствии с Олимпийской хартией и международным спортивным правом».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) временно запретил президенту Белоруссии и главе национального олимпийского комитета страны Лукашенко участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры. При этом санкции против Лукашенко не отразятся на белорусских спортсменах.