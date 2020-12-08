Путин сообщил о планах увеличить инвестиции в развитие «Восточного полигона»

На ближайшие годы запланирован значительный рост инвестиций в развитие так называемого Восточного полигона – БАМа и Транссиба, сообщил президент Владимир Путин.

Путин сказал на совещании о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД», что отдельной задачей является участие компании «в реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», передает ТАСС.

Он напомнил, что «это такие крупные, знаковые проекты, как развитие Центрального транспортного узла, железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна», а также «расширение так называемого Восточного полигона – БАМ и Транссиб».

«На ближайшие годы намечен кратный рост инвестиций в развитие Восточного полигона», – подчеркнул президент.

Ранее в России был разработан проект транспортной стратегии России до 2036 года.