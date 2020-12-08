Путин призвал проработать предложения по тарифной политике на железной дороге

Правительство должно детально проработать предложения по тарифной политике на железной дороге в перспективе после 2024 года, это важно для рынка, заявил президент Владимир Путин.

Путин сказал на совещании о параметрах финансового плана и инвестпрограммы РЖД, что просит участников «поделиться своими оценками и соображениями о том, какой может быть тарифная политика на железной дороге в перспективе после 2024 года», так как для рынка «это очень важно», передает РИА «Новости».

«Правительство прошу детально проработать эти предложения», – добавил он.

Глава государства напомнил, что этим летом компания при содействии кабмина и Центробанка выпустила новый инструмент для рынка ценных бумаг – так называемые вечные облигации.

Это поддержало инвестпрограмму компании в нынешнем году, обеспечило ее необходимыми ресурсами, указал президент.

«Очевидно, что нужны и другие эффективные решения, которые будут учитывать специфику работы РЖД и позволят использовать современные механизмы привлечения инвестиций», – добавил Путин.

Также в ходе совещания «подробно рассматривался вопрос об источниках финансирования капитальных расходов РЖД с учетом необходимости обеспечения баланса корпоративных финансов и избежания чрезмерной долговой нагрузки», говорится в сообщении на сайте Кремля.

«В этом контексте обсуждалась также возможность реализации непрофильных активов компании», – отмечается в тексте.