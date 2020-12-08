Дана оценка эффективности китайской вакцины от коронавируса

Промежуточные данные по испытаниям китайской вакцины от COVID-19 Sinovac продемонстрировали ее эффективность на уровне до 97%, сообщил представитель индонезийской государственной фармацевтической компания Bio Farma Иван Сетиаван.

«Наша группа, которая проводила клинические испытания на протяжении одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают ее (вакцины) эффективность до 97%», – цитирует Reuters Сетиавана.

По его словам, Bio Farma ожидает, что местный регулятор в конце января выдаст разрешение на использование вакцины Sinovac в чрезвычайных ситуациях.

В ноябре Китай начал третью стадию клинических испытаний пяти разработанных в стране вакцин от коронавирусной инфекции.