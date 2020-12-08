Хакеры научились заражать смартфоны через зарядные устройства

Смартфоны могут получить вирусы и трояны, если их подключить к внешним зарядным устройствам и общедоступным блокам питания: к таким выводам пришли в бюро кибербезопасности министерства общественной безопасности Китая.

Эксперты установили, что хакеры научились встраивать трояны во внешние зарядки, для заражения достаточно одного подключения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Gizmochina.

Для получения данных со смартфонов хакеры пользуются портативными зарядниками. Трояны, занесенные на устройства, устанавливают рекламное ПО, крадут данные по мобильному банкингу и заставляют смартфоны майнить криптовалюту.

Отмечается, что можно предотвратить заражение, если не пользоваться общедоступными зарядками. При покупке внешнего аккумулятора стоит обращать внимание на производителя.

Ранее эксперты Роскачества предупредили, что устройства «интернета вещей» могут быть уязвимыми в области информационной безопасности, если доступ к ним получат хакеры.