Счетная палата нашла нарушения в деятельности Минцифры по подключению к интернету

Счетная палата указала на нарушения в деятельности Минцифры, которые возникли при заключении контрактов на подключение социально значимых объектов (СЗО) к интернету, говорится в сообщении ведомства.

«Вместе с тем проверка выявила ряд недостатков в реализации проекта (по подключению СЗО в 2018-2019 гг.). В основном они касаются деятельности Минцифры России как госзаказчика. В частности, речь идет о формировании перечней подключаемых объектов. Как правило, это одна из наиболее распространенных проблем при реализации подобных проектов», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что проверка ведомства выявила риски дублирования подключений и оплаты из федерального бюджета услуг, потребность в которых отсутствует. Причиной этого являются недостатки нормативно-правовой базы в этой сфере. «На сегодняшний день законодательно не определены критерии отбора объектов и условия их включения в перечень подключаемых к интернету объектов», – пояснили там.

По данным аудитора Данила Шилкова, в некоторых регионах в перечни подключаемых объектов вошли территориальные органы федеральных органов власти – без согласования с соответствующими ФОИВ. Учитывая, что федеральным органам власти предусматриваются средства федерального бюджета на содержание их территориальных органов, это создает риски двойного финансирования.

Как со своей стороны отметили в Минцифры, критерии выбора социально значимых объектов, а также параметры таких подключений закреплены решением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в ноябре 2018 года.

«Определение перечней подключаемых объектов, в том числе параметров подключения, а также готовности внутренней телекоммуникационной инфраструктуры осуществлялось в ходе совместных совещаний с федеральными органами исполнительной власти в январе – марте 2019 года, а также посредством представления в Минцифры соответствующих перечней СЗО. Перечни за подписью руководителей регионов, согласованные соответствующими ФОИВ (Минпросвещения, Минздрав, МВД, МЧС, Росгвардия) были представлены в Минцифры», – пояснили в пресс-службе министерства.



После этого Минцифры «провело большую работу по верификации представленных перечней»: были проверены названия СЗО, адреса, информация о наличии и параметрах существующих подключений. Переработанные Минцифры перечни СЗО были направлены в регионы для повторного рассмотрения и утверждения уполномоченными лицами в субъекте России.

«Кроме того, условиями госконтрактов обязанность по выявлению уже существующих подключений возложена на исполнителя. Как мы с вами понимаем, исполнитель, как коммерческая организация, не заинтересован в сокращении своей прибыли, а следовательно – в сокращении количества подключаемых объектов», – объяснил аудитор.

Кроме того, проверка выявила некоторые процедурные нарушения. Например, Минцифры не в полной мере соблюдало методические рекомендации по применению методов определения начальной максимальной цены контракта, нарушило сроки перечисления «Ростелекому» средств в оплату контрактов. Минцифры с выводами Счетной палаты согласно и готово устранить выявленные нарушения и недостатки.

По данным Счетной палаты, подключение СЗО к интернету обошлось правительству почти на треть дешевле в 2018-2019 годах. Минцифры за счет аукционов сэкономило 21,24 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на проект. В целом закупочных процедурах приняли участие 16 операторов связи, с которыми министерство заключило 85 госконтрактов, уточнили в Счетной палате. Половина из них (43 контракта на 18,7 млрд рублей) пришлась на «Ростелеком». В рамках других проектов для реализации которых заключены еще 34 контракта, компания выбрана единственным исполнителем. Всего в 2019-2021 годах провайдер цифровых услуг реализует 77 госконтрактов на общую сумму 64,3 млрд рублей в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

«В качестве единственного исполнителя «Ростелеком» исполняет более 70% госконтрактов. Учитывая риск-ориентированный подход, мы уделили проекту по подключению социально значимых объектов к интернету особое внимание, так как на сегодняшний момент он занимает наибольшую долю по объему финансирования и количеству госконтрактов с «Ростелекомом», – сообщил на коллегии Шилков.

По его данным, по итогам 2019 года «Ростелеком» подключил 100% запланированного количества социально значимых объектов в установленные сроки, а именно – 7 тыс. 54 объекта.

Ранее Счетная палата оценила реализацию программ Союзного государства.