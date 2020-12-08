Эксперт объяснил, почему важно обязать производителей гаджетов предустанавливать российское ПО

«Это не позволит хозяину той или иной платформы манипулировать целой страной», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере IT Игорь Ашманов. Так он прокомментировал сформированный в Минцифре перечень российского программного обеспечения для предустановки на продаваемых в стране гаджетах.

«Приложения, установленные на гаджет по умолчанию, на порядок востребованнее тех, которые пользователю необходимо скачать самому. Поэтому со стороны государства формирование такого списка – очень важный шаг», – считает гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

Во вторник стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифра) сформировало перечень отечественного программного обеспечения для предустановки на продаваемых в России гаджетах. В список, который должно утвердить правительство, вошло около 30 приложений.

Сообщается, что в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты «Яндекса», также на электронных устройствах будет установлено приложение портала «Госуслуги» и платежной системы «Мир».

По оценке Ашманова, самостоятельно что-либо настраивают на своем устройстве лишь 1-2% пользователей. «Ситуация была совсем иной 10 лет назад, когда даже фонарик нужно было загрузить на телефон у производителя с третьей стороны. Теперь же базовый комплект смартфона стал настолько полным, что необходимость искать новые приложения почти исчезла. Так называемая сила предустановки очень выросла», – пояснил он.

Кроме того, собеседник напомнил о том, как около четырех лет назад Google открыто запретила производителям мобильных телефонов на платформе Android в России предустанавливать поисковик «Яндекс». Угрозы полного отключения смартфонов от экосистемы Google поступали менеджерам Samsung и других производителей за разглашение этих переговоров и условий, рассказал Ашманов.

Поэтому, подчеркнул эксперт, в такой ситуации российские приложения на иностранные смартфоны нужно предустанавливать принудительно. «Какие именно программы попадут в этот список – вопрос бизнеса, но государство не должно больше позволять хозяину той или иной платформы манипулировать целой страной», – заключил Ашманов.

С 1 января 2021 года в России должен вступить в силу закон о предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Согласно документу, производители электроники обязаны либо заранее установить приложения российского производства, либо дать пользователю возможность ознакомиться со списком доступных программ при первом же запуске устройства.

Согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе браузер, поисковая система и платежная система «Мир». За нарушение закона предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 50 тыс. рублей, а юридических – до 200 тыс. рублей.